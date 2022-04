MADR: A început sezonul de combatere a ­căderilor de grindină aprilie-octombrie 2022 22 de puncte de lansare sunt in Prahova Sezonul de combatere a caderilor de grindina din acest an a inceput in 15 aprilie, cele sase Unitati operationale din cadrul Sistemului national antigrindina si de crestere a precipitatiilor (SNACP) fiind pregatite pentru realizarea interventiilor active in atmosfera in scopul reducerii riscurilor de fenomene meteorologice periculoase, a anuntat Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).”In sezonul 2022 de combatere a caderilor de grindina, respectiv in perioada 15 aprilie-15 octombrie, Unitatile de Combatere a Caderilor de Grindina (UCCG) vor… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul de combatere a caderilor de grindina din acest an a inceput in 15 aprilie, cele sase Unitati operationale din cadrul Sistemului national antigrindina si de crestere a precipitatiilor (SNACP) fiind pregatite pentru realizarea interventiilor active in atmosfera in scopul reducerii riscurilor de…

- „In sezonul 2022 de combatere a caderilor de grindina, respectiv in perioada 15 aprilie-15 octombrie, Unitatile de Combatere a Caderilor de Grindina (UCCG) vor proteja o suprafata de cca. 2,2 milioane de hectare” se arata intr-un comunicat al MADR, remis AGERPRES.Potrivit sursei citate, in prima faza…

- Mai multe patronate ale medicilor de familie din țara au transmis un apel catre Ministerul Sanatații. Ei avertizeaza ca nu au fost chestionați cu privire la activitatea de distribuție a pastilelor de iod. Aceasta activitate le-ar bloca cabinetele, iar aceștia refuza sa o faca. Printre medicii care s-au…

- Patronatele medicilor de familie din Iași, Timiș, Bistrița-Nasaud, Galați, Vrancea, Teleorman, Valcea, Bihor și Sibiu refuza distribuirea pastilelor de iodura de potasiu, susținand ca aceasta atribuție le-ar bloca activitatea medicala. Acestea au cerut Ministerului Sanatații sa se ia act de pozitia…

- Guvernul a aprobat fonduri de 75,4 milioane de lei (23 de milioane lei credite bugetare și 52,4 milioane lei credite de angajament) pentru Programul de realizare a Sistemului national antigrindina si de crestere a precipitatiilor (SNACP) ce se deruleaza pe perioada 2010-2024, anunța Ministerul Agriculturii…

- Analiza REI – Harta intensitaților de finanțare nerambursabila cu componenta de ajutor de stat din 2022: Aproximativ jumatate din județele Romaniei vor putea beneficia de 60% sprijin nerambursabil din acest an pentru proiecte de investiții, atingand chiar și 70-80% in cazul IMM. 19 județe vor beneficia…

- Incepand din februarie prin derularea unor contracte cost-volum-rezultat incheiate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) este asigurat tratamentul pentru pacientii cu diverse forme de hepatita C si ciroza hepatica cu virus C. Tratamentul pacientilor adulti este asigurat de medici din specialitatea…

- Meteorologii anunta ca, pana marti seara, vantul va continua sa aiba intensificari in 30 de judete din estul, centrul, sudul si sud-estul tarii, precum si in zonele de munte, fiind emis Cod galben. In Carpatii Meridionali si de Curbura, mai ales la altitudini mari, va fi viscol, pana miercuri dimineata.…