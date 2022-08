Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii anunța ca Executivul a definitivat cadrul legislativ pentru operaționalizarea Casei de Comerț Unirea. „Este un instrument necesar economiei de piața, care vizeaza in principal valorificarea produselor agro-alimentare pe piața interna a Romaniei”, spune Petre Daea. Fii…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat, vineri, ca atunci cand o familie solicita venitul minim de incluziune membrii apti de munca vor fi inscrisi la agentiile de ocupare a fortei de munca, urmand sa fie calificati sau recalificati si sa li se caute de lucru. Marius Budai a declarat la finalul…

- Economie Proiect pentru sprijinirea operatorilor din industria de procesare a cerealelor și fabricarea uleiurilor august 22, 2022 09:44 Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a postat in dezbatere publica un proiect de Ordonanța de Urgența ce vizeaza instituirea unei scheme de ajutor de stat…

- Executivul a adoptat joi Hotararea privind acordarea unor ajutoare exceptionale destinate producatorilor agricoli pentru cheltuieli angajate cu achizitia de resurse materiale necesare pentru aplicarea tehnologiei la suprafetele infiintate cu plantatii pomicole pe rod si/sau cu arbusti fructiferi si/sau…

- Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, a dezvaluit care este programul sau de zi cu zi, de cand a ajuns din nou in fruntea Ministerului Agriculturii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Executivul a aprobat joi Ordonanta de Urgenta privind sustinerea acordarii de reduceri ale preturilor la benzina si motorina, a anuntat purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, la finele ședinței de Guvern din 30 iunie. Ministrul Energiei, liberalul Virgil Popescu, a facut unele precizari…

- Guvernul Romaniei a adoptat joi, 23 iunie a.c., Ordonanța de Urgența pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfașurarea activitații de turism in Romania, care reglementeaza inființarea și operaționalizarea Organizațiilor de Management al Destinațiilor…

- Proprietarii terenurilor agricole situate in extravilan au obligația sa le utilizeze exclusiv in vederea desfașurarii activitaților agricole de la data cumpararii, iar in situația in care pe terenul agricol exista investiții agricole pentru culturile de pomi, vița-de-vie, hamei și irigații exclusiv…