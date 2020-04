Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat plafoanele alocate masurilor de sprijin cuplat in sectorul vegetal, plafonul maxim aprobat fiind de 85 de milioane de euro, a declarat joi ministrul Agriculturii, Adrian Oros. "Si pentru agricultura romaneasca si pentru taranii si fermierii romani care in aceasta perioada…

- Guvernul urmeaza sa aprobe joi plafoanele alocate masurilor de sprijin cuplat in sectorul vegetal, in suma de 85 de milioane de euro. Premierul Ludovic Orban a acceptat, la propunerea ministrului Agriculturii, Adrian Oros, introducerea pe ordinea de zi suplimentara a sedintei de Guvern…

- Romania a transmis Comisiei Europene declaratia de cheltuieli aferenta primul trimestru, pentru proiectele PNDR 2020, in valoare de peste 211 milioane de euro, a anuntat, vineri, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), transmite AGERPRES . Este vorba despre rambursari pentru proiectele…

- O schema de ajutor de stat, in valoare de peste 54 milioane de lei, destinata sectorului cresterii animalelor pentru anul 2020, a fost aprobata de Guvern, in sedinta de miercuri, se arata intr-un comunicat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), transmis vineri Agerpres. Potrivit…

- Apicultorii ar putea primi in urmatorii trei ani 150,62 milioane lei prin Programul national apicol pentru perioada 2020-2022, din care in acest an 50,2 milioane lei, potrivit unui proiect de Hotarare pus in dezbatere publica de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a facut un apel catre populatie de a nu face stocuri supradimensionate de alimente, pentru ca "nu vine razboiul", iar aprovizionarea cu produse alimentare este prioritara si nu a fost limitata de autoritati.Ministrul Economiei admite ca populatia este panicata, este…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a autorizat la plata peste 3,178 milioane de lei pentru ajutorul de stat in sectorul cresterii animalelor, pentru cererile depuse in luna ianuarie 2020, informeaza vineri institutia.Platile sunt aferente serviciilor prestate in luna…

- Fermierii ar putea primi un sprijin financiar de 54,04 milioane lei in acest an, potrivit unui proiect de Hotarare pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor, publicat in dezbatere de Ministerul Agriculturii…