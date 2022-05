Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) anunța ca, in intervalul 13-19 mai 2022, au fost lansate 250 de rachete antigrindina pentru a proteja culturile agricole și comunitațile locale din zonele de intervenție, in cadrul Sistemului național antigrindina și de creștere a precipitațiilor. Ziua de 13 a fost cu ghinion in zona Cotnari. Au fost realizate 5 acțiuni de intervenții active in atmosfera pentru combaterea a 43 de celule convective – formațiuni noroase cu grindina in formare. In ziua de 13 mai in estul țarii s-au inregistrat fenomene meteo extrem de violente, necesitand un consum…