Madonna va plăti 720 de euro pe lună Primăriei din Lisabona pentru cele 15 maşini ale sale Primaria din Lisabona va percepe o taxa de 720 de euro de la cantareata americana Madonna, care are rezidenta in acest oras portughez, pentru fiecare luna in care artista utilizeaza spatiul pus la dispozitie de autoritatile locale pentru cele 15 masini ale sale si pentru care, deocamdata, vedeta pop nu a achitat taxele aferente, relateaza luni EFE. Primaria a tinut astfel sa clarifice in fata reprezentantilor presei locale ca artista americana are un contract de cesiune a spatiului pentru parcarea acestor autoturisme si pentru care vedeta americana urmeaza sa plateasca lunar 720 de euro (841 de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

