Madonna are de onorat 93 de concerte in acest turneu, prin America si Europa, ceea ce este extrem de greu pentru orice artist, mai ales pentru ea, care are 61 de ani.

Turneul "Madame X", care a inceput in luna septembrie a anului trecut, a fost anulat in jur de opt ori pana acum, la indicatiile medicului, acuzand dureri ingrozitoare si epuizare fizica.

Celebra cantareata face eforturi extraordinare pentru a fi in forma la 61 de ani si a-si putea sustine concertele. Baile in gheata, transfuziile de sange si masajele sunt cateva dintre metodele la care apeleaza.

Desi are o…