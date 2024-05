Regina pop-ului, Madonna, se confrunta cu un nou scandal dupa ce un participant la concertul sau din turneul mondial „Celebration” a intentat un proces impotriva sa. Justen Lipeles, cel care a intentat procesul, acuza ca a fost forțat sa asiste la scene de „pornografie fara avertisment” și ca a fost expus unor condiții inacceptabile in […] The post Madonna sub asediu: acuzații de pornografie și comportament inadecvat la concert appeared first on Puterea.ro .