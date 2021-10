Stiri pe aceeasi tema

- In timpul emisiunii de divertisment „Tonight Show”, prezentata de Jimmy Fallon, Madonna și-a ridicat rochia extrem de scurta cu care a venit imbracata și s-a intins pe biroul moderatorului, informeaza Mediafax . Luat prin surprindere de regina muzicii pop, Jimmy Fallon și-a scos haina pentru a incerca…

- Saptamana trecuta, Smiley, Raluka, Marius Moga și Carlas Dreams au pornit in cautarea urmatorului SuperStar al Romaniei! Primii concurenți care au venit in fața juraților au demonstrat ca s-au pregatit temeinic pentru competiție și ca sunt dispuși sa munceasca pentru ca visul lor sa devina realitate.…

- In Franța sunt pregatiri pentru un proces istoric care va incepe miercuri și presupune o mobilizare de excepție: 1.800 de parți civile, peste 300 de avocați și 141 de instituții mass-media acreditate. Este voba despre procesul atentatelor de la 13 noiembrie 2015 din Paris, revendicate de gruparea terorista…

- Accident deosebit de grav in Lazaret, pe Valea Oltului, in județul Sibiu. Un tanar de 30 de ani și-a pierdut viața și alte patru persoane au fost ranite si transportate la spital. “Echipajul de descarcerare a extras un barbat de circa 30 ani, in stare de inconstienta caruia i s-au aplicat manevrele…

- In urma avertizarilor meteorologice tip cod portocaliu și chiar roșu de furtuna, pompierii indeamna populația la „așa nu” in timpul unei furtuni. Ce nu ar trebui sa faca aceștia pentru a ramane cat mai in siguranța? Printre sfaturile recomandate de aceștia, se numara: intreruperea oricarei activitați…