Madonna și-a celebrat ziua de naștere in Jamaica, cu o tava de marijuana! Madonna și-a sarbatorit ziua de naștere. A implinit 62 de ani pe data de 16 august și a marcat acest moment printr-o postare controversata pe contul ei de Instagram. In imagine, Madonna apare stand pe un scaun de catifea roșie, ținand in maini o tava plina cu marijuana. Vezi aceasta postare pe Instagram Welcome to Jamaica………. #birthday #leo @ahla_malik O postare distribuita de Madonna (@madonna) pe Aug 16, 2020 la 7:48 PDT „Welcome to Jamaica”, a scris Madonna in dreptul fotografiei cu princina. Petrecerea a fost una…