Madonna, in varsta de 61 de ani, are un nou iubit. Vedeta și-a facut publica relația cu un tanar cu 36 de ani mai mic decat vedeta. Ahlamalik Williams are 25 de ani și este fiul unui veteran american. Acesta este chiar dansatorul Madonnei. De cand a devenit dansator profesionist, Williams a insoțit-o pe Madonna in turneu in Europa, America și Asia. Potrivit Daily Mail , artista și Ahlamalik formeaza un cuplu de trei luni. In weekend, cei doi au fost surprinși la Miami, alaturi de Lourdes (23 ani), fiica Madonnei și de iubitul acesteia. View this post on Instagram #Madonna and bf Ahlamalik…