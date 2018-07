Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata americana Madonna a lansat luni o campanie de strangere de fonduri ce vizeaza obtinerea sumei de 60.000 de dolari in beneficiul copiilor din Malawi. In prima zi dupa debutul acestei initiative caritabile, vedeta pop a strans deja peste 10.000 de dolari, informeaza Reuters. Cantareata…

- Egiptul le ofera cetatenia tarii strainilor care depun cel putin 7 milioane de lire egiptene (392.000 dolari) si predau banii trezoreriei dupa cinci ani, conform unui amendament adoptat luni de parlamentul de la Cairo, relateaza Reuters. Egiptul cauta modalitati de a-si revigora finantele…

- Administratia Trump a blocat sambata plati de miliarde de dolari catre asiguratorii medicali, in cadrul programului Obamacare, motivand ca o decizie recenta a unui tribunal federal impiedica distribuirea banilor. Centrul pentru Asistenta Medicala si Servicii Medicale (Centers for Medicare…

- Razboiul comercial din Statele Unite si China s-a intensificat, vineri, odata cu intrarea in vigoare a unor tarife americane pentru produse chinezesti in valoare de 34 de miliarde de dolari, relateaza Reuters. Vineri dimineata, inainte de expirarea termenului limita, la ora 04:01 GMT, presa de stat…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat luni seara ca vor fi taxate cu 10% alte importuri din China in SUA in valoare de 200 de miliarde de dolari, informeaza agentiile internationale de presa. Într-un comunicat transmis de Casa Albă, Trump a afirmat că a cerut reprezentantului…

- Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite si Kuweitul au anuntat luni ca vor acorda Iordaniei un ajutor in valoare de 2,5 miliarde de dolari. Pachetul include un depozit in banca centrala a Iordaniei, garantii la Banca Mondiala, sprijin anual pentru bugetul tarii si proiecte de dezvoltare, precizeaza…

- Soros Fund Management LLC, firma de investitii infiintata si condusa de miliardarul George Soros, a preluat in primele trei luni ale anului o participatie de 35 de milioane de dolari in obligatiuni convertibile ale Tesla, cu scadenta in martie 2019, transmite Reuters. Purtatorul de cuvant al firmei…