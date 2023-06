Stiri pe aceeasi tema

- Madonna a fost nevoita sa iși amane turneul mondial, dupa ce a petrecut cateva zile la terapie intensiva. Superstarul pop american a dezvoltat o „infecție bacteriana grava” in acest sfarșit de saptamana, dar managerul ei a declarat ca se va recupera complet. Cantareața urma sa inceapa turneul sau de…

- Premierul Canadei, Justin Trudeau a ajuns, sambata, la Kiev intr-o vizita neanunțata, gestul sau fiind considerat o sustinere a Ucrainei. Deși prezența sa nu a fost confirmata inca oficial, fotografii publicate de presa ucraineana il arata pe premierul canadian aducand un omagiu soldaților cazuți pe…

- Roxana Dobrițoiu trece prin momente grele, asta dupa ce a fost internata in spital pentru urmatoarele 10 zile. Cantareața de muzica de petrecere se confrunta cu probleme de sanatate de mai mulți ani, insa acum s-au agravat! Situația e atat de delicata incat interpreta ar putea sa ajunga chiar și la…

- Femeia ranita in accidentul de la Rafinaria Petromidia este in stare grava, au precizat reprezentantii Spitalului Judetean Constanta. In acest caz, Inspectoratul Teritorial de Munca din Constanta a inceput o ancheta pentru a stabili cum s-a petrecut accidentul de munca. Starea femeii ranite la Rafinaria…

- Eleva de 14 ani care s-a inecat in urma cu o saptamana cu un jeleu la scoala din localitatea clujeana Geaca a murit marți, 2 mai, la Spitalul Clinic de Copii din Cluj-Napoca, unde era internata in stare grava, informeaza site-ul local Cluj24.Fata s-a inecat pe 26 aprilie cu un jeleu, iar primii care…

- Starea fetei de 14 ani, care s-a inecat cu un jeler, la școala – subiect despre care Dej24.ro a scris IN PREMIERA – este in continuare foarte grava. Imediat dupa ce salvatorii au scos-o din stopul cardio-respirator, fata a fost preluata de elicopterul SMURD și transportata la spital. Ulterior, a fost…