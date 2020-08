Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de cazuri cunoscute de infectii cu coronavirus a depasit 20 de milioane, potrivit unui bilant al Universitatii Johns Hopkins cu sediul in Statele Unite, actualizat luni si citat marti de dpa, și potrivit Worldometers .

- Insa lovitura de gratie a venit din partea celebrei OUG 114/2018, pregatita de Liviu Dragnea si Darius Valcov: Transelectrica a fost nevoita sa se imprumute, inclusiv pentru a plati taxa ANRE. In 2019, Transelectrica isi programase investitii in elemente de retea din surse proprii in suma de 252 de…

- Decesele cauzate la nivel global de maladia COVID-19 au depasit joi pragul de 700.000, din care 203.000 s-au inregistrat in America Latina, una dintre regiunile cele mai afectate de pandemia de coronavirus, potrivit celor mai recente date publicate de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza…

- Campania prezidentiala a lui Joe Biden va cheltui in total 280 de milioane de dolari pe publicitate la televiziune si social-media pana in ziua alegerilor, a anuntat miercuri biroul de campanie al candidatului democrat. Suma este mai mare decat cea alocata de rivalul sau republican, presedintele…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, anunța finalizarea proiectului prin care șoseaua Fabrica de Glucoza a fost modernizata.Citește și: NEBUNIA de la granițe NU se oprește: Peste 90.000 persoane au trecut frontierele Romaniei in ultimele 24 de ore "Șoseaua Fabrica de Glucoza s-a deschis…

- Lumea ar urma sa ajunga saptamana viitoare la pragul de zece milioane de cazuri de COVID-19, conform prognozelor de la Organizația Mondiala a sanatații, anunța Agerpres. Anunțul OMS apare in contextul in care epidemia nu a atins inca varful in regiunea zonei Americilor.„In cursul primei luni a acestei…

- Economia americana a cunoscut o noua saptamana in care mai mult de 1,5 milioane de americani au depus cereri pentru ajutoare de somaj, ceea ce duce numarul total al noilor cereri pentru alocatii de somaj depuse de la mijlocul lunii martie in SUA la peste 44 de milioane, transmite AFP, informeaza AGERPRES…

- Bilanțul total al morților se ridica astfel la 32.169, Italia fiind a treia cea mai afectata țara de pandemie, dupa SUA și Marea Britanie atunci cand vine vorba despre decese. Numarul cazurilor de infecție cu Covid 19 urca la 226.699, Italia fiind pe locul șase din aceasta perspectiva, dupa SUA,…