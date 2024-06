Stiri pe aceeasi tema

- O banda de hoți din Romania este judecata la Tubingen, in Germania, intr-un proces care a inceput luni și in care acuzaților li s-a facut propunerea sa ajunga la o ințelegere de recunoaștere a faptelor, scrie site-ul radioteleviziunii publice regionale Sudwestrundfunk.Procesul, scrie sursa citata, s-ar…

- FRF a anuntat ca ii asteapta pe suporterii tricolori la EURO 2024 cu multe activitati si surprize pregatite in orasele germane in care vom disputa meciurile.Cornerul Romaniei din fiecare Fan Zone oficial UEFA si marsul suporterilor romani sunt de neratat la EURO 2024.

- UEFA, forul de conducere al fotbalului european, a cerut Inaltei Curți din Anglia sa respinga procesele intentate de peste 1.000 de fani ai lui Liverpool, care au asistat la finala Ligii Campionilor 2022 de la Paris, pentru vatamari corporale care ar fi fost cauzate de haosul din afara stadionului.

- Cunoscuta in spațiul public și dupa porecla „Regina transformarilor”, datorita modului profesionist in care iși machiaza clientele, vedeta a facut publica o fotografie in care apare suta la suta naturala. Cum arata Ema Uta nemachiata și fara filtre. Imaginea a atras aprecierile multor internauți. Foto…