Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea tarilor europene au depasit perioada de varf a epidemiei noului coronavirus - cu exceptia a cinci tari, intre care si Romania si Marea Britanie - a anuntat luni directoarea agentiei sanitare a Uniunii Europene (UE), care contrazice astfel un anunt in acest sens al Guvernului britanic, relateaza…

- Mii de angajati britanici vor trebui sa participe la munci agricole in actualul sezon, in conditiile in care cetatenii din tari ale Uniunii Europene nu se pot deplasa in Marea Britanie din cauza restrictiilor antiepidemice, afirma George Eustice, ministrul britanic al Mediului, citat de Reuters,…

- Aflat la o vizita de lucru cu mai mulți oficiali, printre care secretarul de stat in Ministerul Agriculturii George Scarlat, prefectul Gabriel Avramescu e singurul care n-are fața acoperita.O acțiune a prefectului de Galați Gabriel Avramescu și a secretarului de stat in Ministerul Agriculturii, George…

- Europarlamentarul Rareș Bogdan a declarat, joi, la „Marius Tuca Show”, ca Romania poate imprumuta 20 de miliarde de euro pentru a salva economia. „Mie imi este mai fricaa de efectele crizei economice decat de cele ale crizei medicale”, a spus acesta.Citește și: Traian Basescu, AVERTISMENT…

- Ministrul de Interne Marcel Vela a prezentat ordonanța militara numarul 9. ”Intram de maine intr-o etapa importanta legat de noul coronavirus. Este foarte important sa imbinam cu intelepciune latura spirituala cu cea prevenirii raspandirii acestui perfid inaimic. Dragi romani, fac apel la dumnevoastra…

- "Regina s-a intalnit ultima data cu prim-ministrul in data de 11 martie si respecta toate recomandarile medicale referitoare la starea ei de sanatate", a precizat acelasi purtator de cuvant de la Buckingham Palace.Potrivit Press Association, logodnica insarcinata a prim-ministrului britanic, Carrie…

- Bilantul epidemic in Marea Britanie a ajuns la zece morti, inregistrandu-se 590 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, anunta Departamentul britanic al Sanatatii, potrivit Sky News. Bilantul epidemiei de coronavirus din Marea Britanie a ajuns la zece morti Marea Britanie a raportat 134 de cazuri…

- Astazi la MAEIE Președintele Igor Dodon a prezidat o ședința cu ambasadorii Republicii Moldova acreditați in statele membre ale Uniunii Europene, in Marea Britanie, Confederația Elvețiana, Japonia, in Consiliul Europei și pe linga Comisia Europeana.