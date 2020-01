Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata americana Madonna a anulat primul din seria sa de 15 concerte pe care le avea programate la Londra in cadrul turneului mondial "Madame X", anuntand cu putin timp inainte de inceperea show-ului ca a suferit o accidentare si ca trebuie sa-si "puna sanatatea pe primul loc", informeaza DPA.…

- Madonna a spus ca ii pare "extrem de rau" ca a fost nevoita sa anuleze primul concert de la Londra din cadrul turneului "Madame X", scrie BBC, citeaza news.ro.Starul ar fi trebuit sa inceapa luni o serie de 15 concerte la London Palladium. Intr-o declaratie, cantareata a afirmat ca…

- Madonna a anulat un alt spectacol din turneul ei mondial Madame X, din cauza problemelor de sanatate. Artista și-a anunțat fanii din Lisabona ca nu poate urca pe scena cu 45 de minute inainte de ora la care era programat concertul, acesta fiind al optulea show din turneul „Madame X”. „Regretam sa va…

- Cantareata sexagenara Madonna se iubeste cu tanarul dansator Ahlamalik Williams. Nu o deranjeaza ca acesta e mai tanar cu 36 de ani decat ea. Cei doi au fost surprinsi giugiulindu-se la Miami, noteaza click.ro. Inainte ca Madonna sa-l angajeze pentru actualul ei turneu, Madame X, Ahlamalik isi castiga…

- Madonna a anulat trei concerte din cadrul turneului sau actual din motive medicale, vedeta acuzand dureri ''coplesitoare'', informeaza joi Press Association. Artista in varsta de 61 de ani urma sa sustina mai multe concerte in Boston, Massachusetts, de la 30 noiembrie la 2 decembrie,…

- Cantareata americana Madonna a anulat concertele pe care le avea programate in Boston, in perioada 30 noiembrie - 2 decembrie, din cauza unei dureri „coplesitoare”, scrie news.ro.Artista urma sa urce pe scena Wang Theatre in cadrul turneului „Madame X”. Intr-un anunt facut pe Instagram,…

- Madonna continua sa șocheze și la 61 ani. Diva pop susține ca bea urina dupa ce susține un concert. Ba mai mult, turneul ei muzical Madame X o solicita atat de mult, incat face bai cu gheața pentru ca picioarele ei sa-și revina. Cantareața a avut mult de suferit in urma ultimei sale reprezentații din...…

- Un admirator al vedetei pop Madonna a dat-o in judecata pe artista si compania Live Nation pentru a fi amanat cu doua ore un concert al sau din cadrul turneului ei "Madame X", lucru la care ea a raspuns: "O regina nu ajunge niciodata tarziu", relateaza EFE. Potrivit unui videoclip postat…