- Chiar in aceste momente, Vica Blochina traiește clipe de neuitat alaturi de prietenii ei. Vedeta a dat o petrecere fastuasa cu ocazia zilei sale de naștere. La 46 de ani, blondina afișeaza un trup demn de invidiat și se distreaza ca o adolescenta.

- Astazi a fost o zi importanta pentru Mihaela Radulescu, asta deoarece frumoasa prezentatoarea și-a sarbatorit ziua de naștere. Inca de la primele ore urarile pentru vedeta au inceput sa curga rand pe rand pe pagina sa de socializare. Iata ce varsta a implinit.

- Faimosul artist Pepe iși serbeaza astazi ziua de naștere! Deși il cunoaștem ca fiind mereu pus pe glume, cu ocazia aniversarii zilei de naștere artistul s-a dovedit a fi mai pus pe șotii ca niciodata. Acesta a sarbatorit acasa alaturi de oamenii dragi lui, fara locuri exclusiviste. Care este poza ce…

- Are motiv mare de sarbatoare. Andreea Raicu a plecat din Romania in urma cu cateva zile, insa la vremea respectiva nu a dezvaluit motivul. Ei bine, aceasta și-a dorit sa fie intr-o locație de vis in ziua in care implinește 44 de ani. Acum se afla in Toscana, in centrul Italiei. Acolo iși aniverseaza…

- Prințul William a implinit azi frumoasa varsta de 39 de ani. Tatal sau, prințul de Wales, i-a facut o urare emoționanta pe rețeaua de socializare Twitter ducelui de Cambridge. Urarea publicata pe contul de socializare al Clarence House a fost insoțita de o fotografie de arhiva din copilaria lui William…

- Zi de sarbatoare pentru Alexandra Stan. Artista a implinit astazi 32 de ani și a primit un dar pe care o sa-l țina minte toata viața. Dupa ce i-a murit pisica in urma cu o luna, cantareața a primit de ziua ei de naștere o pisica pentru a-i alunga supararea și pentru a avea din nou o prietena devotata.

- Pe 3 iunie a fost ziua de naștere a lui Jill Biden. Prima Doamna a Statelor Unite a Americii a implinit 70 de ani și și-a petrecut aniversarea in compania soțului, președintelui Joe Biden, pedaland. Președintele Joe Biden și-a luat o zi libera joi pentru a celebra ziua de naștere a soției sale, Jill…