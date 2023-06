Stiri pe aceeasi tema

- Madonna a fost externata din spital, este acasa și se simte mai bine dupa o perioada de terapie intensiva, potrivit BBC. Cantareața a fost spitalizata sambata, 24 iunie, cu o infecție bacteriana grava.Vestea starii sale de sanatate a fost impartașita de managerul ei, care a spus ca a suferit o „infecție…

- Lumea muzicii internaționale este inca in șoc dupa tristul anunț ca, regina muzicii pop, Madonna, se afla in stare grava, la Terapie Intensiva. Vestea a venit ca un fulger pentru milioane de oameni din intreaga lume, care nu știau ca vedeta ar suferi de ceva grav. Ulterior, s-a aflat ca starea de sanatate…

- Madonna este internata la Terapie Intensiva și a anulat turneul mondial, care urma sa inceapa luna viitoare in Canada. Managerul vedetei, Guy Oseary, a explicat ca sambata, 24 iunie, Madonna a dezvoltat o infecție bacteriana grava, fiind internata acum la Terapie Intensiva. „Starea ei de sanatate se…

- Madonna a fost nevoita sa iși amane turneul mondial, dupa ce a petrecut cateva zile la terapie intensiva. Superstarul pop american a dezvoltat o „infecție bacteriana grava” in acest sfarșit de saptamana, dar managerul ei a declarat ca se va recupera complet. Cantareața urma sa inceapa turneul sau de…

- Vești cumplite pentru fanii artistei. Reprezentanții cantareței au anunțat ca Madonna a avut nevoie urgenta de intervenția medicilor, fiind, in prezent, internata in spital, la Terapie Intensiva. Madonna, internata de urgența la spital Managerul artistei a anunțat, miercuri, 28 iunie 2023, ca Madonna…

- Dana Roba se afla in stare critica la spital, dupa ce barbatul care ii este soț a atacat-o in somn și i-a provocat rani grave cu un obiect folosit in construcții. Femeia a fost operata timp de noua ore și se afla in continuare la Terapie Intensiva, medicii sunt rezervați cu privirea la starea sa de…

- Eleva de 14 ani care s-a inecat in urma cu o saptamana cu un jeleu la scoala din localitatea clujeana Geaca a murit marți, 2 mai, la Spitalul Clinic de Copii din Cluj-Napoca, unde era internata in stare grava, informeaza site-ul local Cluj24.Fata s-a inecat pe 26 aprilie cu un jeleu, iar primii care…

- In urma cu puțin timp, Elena Carstea a facut declarații emoționante, pe rețelele sociale, unde a vorbit despre starea sa de sanatate. Acum, dupa ce a suferit un cumplit accident vascular cerebral (AVC), artista se simte mult mai bine. Ce activitați face Elena Carstea pentru a se recupera, dupa tragicul…