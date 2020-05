Madonna a donat 1 milion de dolari pentru vaccin, după ce s-a vindecat de COVID-19 Madonna a marturisit, miercuri, ca a fost infectata cu SARS-CoV-2 la inceputul lunii martie, la incheierea turneului sau la Paris, de aceea i-au fost detectati anticorpi la testul pentru coronavirus, scrie Agerpres. Madonna a facut aceste dezvaluiri intr-o postare pe Instagram in care a anunțat și ca a donat un milion de dolari unui fond […] The post Madonna a donat 1 milion de dolari pentru vaccin, dupa ce s-a vindecat de COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

