Madona: „Vă asigur că mă voi întoarce alături de voi cât de repede voi putea” Vedeta pop din America, Madona, in varsta de 64 de ani, a fost internata la terapie intensiva dupa ce a contactat o infecție bacteriana, fiind obligata sa iși amane turneul mondial. Vedeta a povestit despre experiența sa de la spital intr-o postare pe social media. „Cand m-am trezit in spital, primul meu gand a fost pentru copiii mei”, a declarat cantareața. „Al doilea gand a fost ca nu am vrut sa-i dezamagesc pe cei care au cumparat bilete pentru turneul meu”. Din cauza problemelor de sanatate, vedeta a fost nevoita sa iși amane turneul mondial Celebration Tour, care trebuia sa se desfașoare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

