Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea britanica de tenis Emma Raducanu, locul 168 mondial, s-a calificat marti in optimile de finala ale turneului WTA 500 pe iarba de la Eastbourne (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 922.573 de dolari, dupa ce a trecut in doua seturi, 6-4, 6-0, de americanca Sloane Stephens (45 WTA),…

- Jucatoarea britanica de tenis Emma Raducanu, clasata pe locul 168 mondial, a reușit sa se califice in optimile de finala ale turneului WTA 500 de la Eastbourne, Marea Britanie. Intr-un meci dominant, Raducanu a invins-o pe americanca Sloane Stephens (locul 45 WTA) in doua seturi, 6-4, 6-0. Emma, care…

- Sorana Cirstea (29 WTA) a fost invinsa de ucraineanca Anhelina Kalinina (44 WTA), venita din calificari, in doua seturi, 3-6, 2-6, luni, in prima runda a turneului WTA 500 pe iarba de la Eastbourne (Marea Britanie). Kalinina s-a impus in mai putin de o ora si jumatate, ea avand un as si facand o dubla…

- Ana Bogdan a fost invinsa de britanica Ella McDonald cu 6-4, 4-6, 6-2, sambata, in prima runda a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA 500 pe iarba de la Eastbourne (Marea Britanie). Ana Bogdan (31 ani, 50 WTA), la primul sau meci pe iarba din acest an, s-a inclinat dupa…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a fost invinsa de chinezoaica Lin Zhu, cu 7-6 (7/2), 6-2, luni, in prima runda a turneului WTA 250 pe iarba de la Birmingham (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 267.082 de dolari.

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a fost invinsa de americanca Madison Keys cu 6-2, 6-1, luni, in optimile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 4.791.105 euro, la capatul unui meci perturbat de protestatari.

- Jucatoarea americana de tenis Madison Keys s-a calificat in semifinalele turneului WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.679.965 de euro, dupa ce a invins-o cu 0-6, 7-5, 6-1 pe tunisianca Ons Jabeur, cap de serie numarul opt, intr-o partida disputata marti.