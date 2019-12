Stiri pe aceeasi tema

- O asistenta de la Spitalul Județean de Urgența Vaslui este in stare extrem de grava la Spitalul „Parhon” din Iași, dupa ce a fost batuta de soț. Potrivit unor surse, barbatul este fost angajat la Poliția Vaslui, acum psiholog la Inspectoratul Județean de Poliție de Frontiera din Vaslui.Femeia…

- O tanara de 20 ani, din judetul Galati, a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta din Galati, dupa ce a sarit dintr-un tren aflat in miscare, scrie Agerpres. Potrivit politistilor de la Serviciul Teritorial al Politiei Transporturi, evenimentul s-a produs miercuri seara in trenul care…

- Un copil in varsta de 8 ani a fost ranit grav, sambata seara, dupa ce a fost lovit de un tractor, in localitatea Cioatele, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, potrivit Agerpres. Copilul a suferit mai multe traumatisme si soc hemoragic, fiind transportat in…

- Inca un caz cutremurator iese la iveala! Tanara de 16 ani din Cluj care a disparut dupa ce a plecat la școala a fost gasita abandonata pe un camp. Polițiștii ajunși la fața locului au constatat ca fata a fost batuta și violata. Sonia a fost dusa de urgența la spital.

- Accident teribil, pe DN 7, în comuna Moraresti. O femeie a murit iar sotul ei este ranit grav. În accident a murit si câinele celor doi soti. Masina în care se aflau a fost lovita de un TIR.

- Un turist ranit in Muntii Fagarasului a fost transportat sambata cu un elicopter SMURD la Spitalul Judetean din Targu Mures, in stare grava. "Acesta prezenta leziuni grave la nivelul bazinului si a membrelor inferioare. Era constient si, de asemenea, prezenta leziuni si la nivelul capului. Evacuarea…

- Copilul de șase ani, internat la Braila, nu are meningita, arata rezultatele analizelor sosite marți dimineața la Direcția de Sanatate Publica. Acesta fusese internat in stare grava, cu simptome asemanatoare bolii, potrivit Mediafax.Potrivit rezultatelor finale ale analizelor, sosite marți…

- Un barbat de 38 de ani din Baia Mare a murit, iar fratele sau este in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta, dupa ce au cazut de la etajul V al unui bloc de locuinte. Se pare ca unul dintre cei doi frati a dorit sa isi puna capat zilelor din cauza datoriilor acumulate, iar cel mai mic a vrut sa…