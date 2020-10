Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalul: Care considerati ca va fi marea provocare a anului 2021? Mihaela Mitroi: Deficitul și gasirea unor resurse pentru susținerea lui. Aceasta va fi, din punctul meu de vedere, principala provocare globala,...

- Mihai Petre parasește in acest sezon juriul Romanii au Talent, show-ul din Romania cu cele mai mari audiențe. „Sezonul 11 Romanii au talent nu ma va mai gasi la masa juriului. Experienta Romanii au Talent este fantastica; am fost martor si am jurizat reprezentații de nivel mondial si am avut ocazia…

- COVID-19 este boala care naste alte boli COVID-19 poate lasa urme adanci in organismul nostru! Avertismentul vine direct de la specialiștii in domeniu care au observat ca o mare parte dintre pacienții considerați vindecați, ulterior s-au confruntat cu alte probleme de sanatate, unele chiar grave. Ce…

- Ministerul Finantelor a imprumutat joia trecuta, din piata, un miliard de lei, la o dobanda de 3,24%, mai mica decat in urma cu un an, iar imprumutul acopera deficitul lunar la bugetul de stat, a scris ministrul Finantelor, Florin Citu, pe pagina sa de Facebook. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov…

- La alegerile locale din 27 septembrie se aleg primarii, consiliile locale, consiliile judetene și președinții consiliilor județene. In ziua votului, alegatorii care se prezinta la vot sunt obligați sa respecte masurile speciale de protecție stabilite de autoritați in contextul pandemiei de COVID – 19!…

- Comuna Clinceni se mandrește cu unele dintre cele mai impresionante și mai valoroase lacașe de cult din Romania. Reabilitate, modernizate și impodobite cu picturi superbe, acestea exprima triumful credinței edilului Adrian Budeanu și a celorlalți conducatori ai autoritaților administrației publice…

- De curand, Nikoloz Nikolozishvili, ambasadorul Georgiei in Romania, a urcat pe Varful Moldoveanu (2.544 metri), cel mai inalt varf din Romania, alaturi de alpiniști romani cunoscuți, printre care și piteșteanul Teofil Vlad, un salvamontist, un istoric și un atașat al apararii. Ascensiunea a avut loc…