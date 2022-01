„Made in Romania”. De la navele militare ale Marinei Regale a Olandei la spărgătoarele de gheață pentru Anctartica și Polul Nord Dezvoltarea industriei construcțiilor navale in Romania este in trendul evoluțiilor din ultimii ani. Globalizarea are un impact important asupra creșterii rapide a transportului marfuri intre continente, iar la acest capitol transporturile navale sunt cele mai eficiente din punct de vedere economic, dar și prin reducerea poluarii. Sunt de notorietate imaginile din marile porturi ale lumii, cu uriașele nave portcontainer incarcate cu sute de containere. Dar și navele maritime mai mici sunt eficiente. O nava portcontainer Clasa JOWL poate transporta o cantitate de marfuri care e echivalentul a 470… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

