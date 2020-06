“Made in Qatar”, resuscitat de coronavirus La trei ani de la embargoul instituit de puternicii sai vecini arabi, Qatarul s-a adaptat la izolare. Astazi, bogatul emirat dorește sa-și afirme ambițiile pentru autonomie: o fabrica de armament a fost transformata pentru producția de ventilatoare necesare pacienților cu coronavirus. Pe langa puști, lansatoare de grenade sau sisteme optice, in fabrica din Barzan, deținuta […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada Romaniei la Haga, s-a autosesizat in urma informațiilor aparute in mass-media locala referitoare la testarea pozitiva pentru infecția cu COVID-19 a mai multor lucratori ai unei companii de prelucrare a carnii din localitatea Groenlo, provincia Gelderland,…

- Au prelevat probe de alti 22 de muncitori srilankezi care locuiau cu chirie in municipiul Focsani. Astfel, au fost testate in total 129 persoane de origine srilankeza. 84 de teste au fost negative, doua incerte, in timp ce pentru 43 de persoane rezultatele testelor au fost pozitive. Doi muncitori care…

- Alti 31 de angajati de la Arctic Gaesti au fost depistati pozitiv cu noul coronavirus, sambata, dupa ce vineri 32 de persoane de la fabrica au iesit pozitive la testele pe care societatea a stabilit sa le faca...

- Producatorul de electrocasnice Arctic a anuntat, sambata, ca inchide temporar fabrica de la Gaesti, dupa confirmarea a 66 de cazuri de COVID-19 in randul angajatilor."In calitate de lider al pietei de electrocasnice din Romania si de unul dintre cei mai importanti sustinatori ai economiei…

- O fabrica de produse medicale din orasul Cisnadie, judetul Sibiu, a fost inchisa dupa ce o angajata care avea coronavirus a murit.Purtatorul de cuvant al Prefecturii Sibiu, Andreea Stefan, a declarat ca la fabrica de produse medicale din Cisnadie au fost confirmate pozitiv cu coronavirus 17 persoane,…

- O fabrica de tricotaje din sud-vestul tarii a fost inchisa dupa ce mai mulți angajați au fost conformati coronavirus. Totul a pornit de la o angajata infectata in varsta de 58 de ani. Acum, peste 170 de angajați ai fabricii din Motru, județul Gorj, sunt in izolare acasa, scrie...

- Potrivit primarului Filip, materia prima provine din Republica Moldova, compania respectiva fiind unic importator. "Din discutiile purtate cu managerii companiei, am aflat ca au in curs de certificare sanitara si materialele pentru productia de masti medicale. Pana la debutul pandemiei, in…

- Deși spunea ca Romania va fi protejata de Dumnezeu de pandemia de coronavirus, Gigi Becali, patronul FCSB, declara ca s-a implicat și el. Astfel, Gigi Becali susține ca a facut mai multe donații catre spitalul „Matei Balș” și ca a sunat la o fabrica de camași pentru a le cere celor de acolo sa produca…