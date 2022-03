Stiri pe aceeasi tema

- O sculptura din marmura de Antonio Canova redescoperita, ce o infatiseaza pe Maria Magdalena, ar putea fi vanduta la licitatie in iulie cu pana la 10 milioane de dolari, anunta Reuters.

- O sculptura in marmura de Antonio Canova (1757-1822) infatisand-o pe Maria Magdalena ar putea obtine pana la 10 milioane de dolari in cadrul unei licitatii ce urmeaza sa se desfasoare in luna iulie, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Casa de licitatii Sotheby’s a prezentat miercuri unul dintre cele mai rare diamante albastre, estimat la 48 de milioane de dolari, care va fi vandut celui mai bun ofertant in cadrul unui eveniment ce va avea loc la Hong Kong in aprilie, relateaza EFE. Diamantul „De Beers Cullinan Blue”, de 15.10 de…

- Casa de licitatii Sotheby's a prezentat miercuri unul dintre cele mai rare diamante albastre, estimat la 48 de milioane de dolari, care va fi vandut celui mai bun ofertant in cadrul unui eveniment ce va avea loc la Hong Kong in aprilie, relateaza EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Cu un pret mediu de 100.000 de dolari si un pret maximal de peste 350.000 de dolari, vanzarea la licitatie a 200 de perechi de pantofi de sport Louis Vuitton-Nike, al caror design a fost creat de designerul american Virgil Abloh, decedat in noiembrie 2021, a generat incasari totale de peste 25 de…

- Un tablou al maestrului italian al Renașterii Sandro Botticelli, ale carui lucrari sunt rare in colecțiile private, s-a vandut cu peste 45 de milioane de dolari, joi, la o licitație Sotheby’s din New York. Dupa un duel care a durat șapte minute intre doi cumparatori, prin telefon, și au licitat in…

- O pagina dintr-un volum „Spider-Man” din 1984 a fost vanduta joi la o licitatie din Dallas pentru suma record de 3,36 de milioane de dolari, potrivit Associated Press, citat de news.ro. Pagina cu numarul 25 din „Secret Wars No. 8” a Marvel Comics cu grafica lui Mike Zeck il prezinta pentru…