Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Neghina a devenit mamica și traiește cele mai frumoase momente din viața ei. Vedeta a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa și deja le-a aratat fanilor prima fotografie cu ea. Primele imagini cu Claudia Neghina dupa ce a nascut Claudia Neghina trece prin cea mai frumoasa clipa din viața ei.…

- Bucurie mare in showbiz. Claudia Neghina a nascut astazi. Vedeta a adus-o pe lume pe micuța Sofia, la orele 08:00. Blondina a postat primele imagini cu fiica sa, insoțite de un mesaj emoționant.

- Like Creața și-a facut apariția in public, la o luna dupa ce a nascut.Like Creața a adus pe lume o fetița superba la inceputul lunii martie, dar acum este pentru prima data cand apare in public. Micuța s-a nascut in 8 martie și poarta numele de Eza Ștefania.Cele doua au ieșit pentru prima data in parc,…

- Veștile bune se muta din nou din offline in online. Like Creața, tanara cu peste jumatate de milion de urmaritori, a nascut o fetița perfecta sanatoasa in urma cu cateva zile. Mamica a publicat deja primele imagini cu minunea ei. Like Creața a nascut. Vedeta a publicat primele imagini cu fiica ei Like…

- Așteptarea a luat sfarșit pentru fanii Ginei Pistol și a lui Smiley! Ajunsa acasa alaturi de fiica ei, frumoasa prezentatoare de la Chefi la cuțite a postat in urma cu doar cateva minute primele imagini cu fetița sa și a cantarețului. Iata ce mesaj emoționant i-a transmis vedeta copilului sau, dar și…

- Gina Pistol (40 de ani) și Smiley (37 de ani) au devenit parinți pentru prima data. Vedeta de la Antena 1 a adus pe lume o fetița sanatoasa. Smiley este cel care a facut marele anunț pe rețelele de socializare printr-un mesaj emoționant: “Daca ar exista litere fericite, ele ar fi cu siguranța urmatoarele:…

- Bucurie fara margini pentru fosta concurenta de la Chefi la cuțiute. Like Creața a devenit mama pentru prima data, dupa ce a adus pe lume o minunație de fetița. In plus, vloggerița a impartașit cu fanii și prima poza cu micuța sa.

- Alexandra Diaconescu, fosta vedeta Antena 1, concurenta la ”Insula Iubirii”, a nascut azi o fetița perfect sanatoasa, pe nume Ines. Primele imagini cu bebelușul. Fosta vedeta Antena 1 a nascut azi. Primele imagini cu fiica ei 26 februarie 2021 va fi o data speciala pentru Alexandra Diaconescu și iubitul…