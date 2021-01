Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Turismului din Israel invita romanii sa lase un mesaj online ce va fi mai apoi depus la Zidul Plangerii din Ierusalim. Fie ca locuiesc in țara sau in afara țarii, romanii pot completa un formular electronic. Mesajele trimise vor fi printate și puse in Zid chiar de echipa ministerului, anunța…

- Plata in rate a produselor comandate online ramane in continuare o metoda preferata de romani. Am ajuns la 16.500 de magazine partenere in programul STAR, cu o creștere de 30% fața de aceeași perioada a anului trecut, precizeaza Silvia Ionescu, Head of eCommerce Banca Transilvania, in cadrul emisiunii…

- Vanzarile online de produse alimentare au crescut cu pana la 400% in timpul pandemiei de coronavirus, arata un studiu internațional realizat in 40 de țari, inclusiv in Romania, conform unui comunicat al VTEX, una dintre cele mai mari platforme de comerț eșectronic din lume.Datele VTEX arata ca in ultimele…

- Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) a anunțat extinderea opțiunilor de plata pentru taxele asociate obținerii unor documente. Astfel, taxele pentru permisul de conducere, certificatul de inmatriculare și autorizația de circulație provizorie se pot achita online…

- Servicii de plata electronice prin intermediul site-ului www.drpciv.ro , mai sigure si mai facile in beneficiul cetatenilor, solicitanti ai serviciilor publice regim premise si inmatriculari. Incepand cu luna decembrie, in continuarea eforturilor de digitalizare, Directia Regim Permise de Conducere…

- Ceremonia oficiala organizata de Ministerul Apararii Naționale de 1 Decembrie, in Piata Arcul de Triumf din Bucuresti, nu va fi un eveniment deschis publicului. La ceremonie vor participa aproximativ 150 de militari.

- Romanii cheltuie anual circa 5 miliarde de euro pe haine, pantofi si echipamente sportive, iar pana la pandemie ponderea vanzarilor online era de circa 10% in medie, conform estimarilor ZF pe baza datelor din piata.In 2020 insa, cand pentru o vreme online-ul a devenit singurul canal functional,…

- Direcția Publica Locala de Evidența Persoanelor și Stare Civila Deva și-a lansat propriul site – www.evp-deva.ro, din dorința de imbunatațire a calitații serviciilor oferite cetațenilor și dezvoltarea procedurilor de lucru in acord cu principiile transparenței și eficienței. Portalul ofera…