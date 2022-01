Stiri pe aceeasi tema

- „Luna Decembrie ne aduce in fiecare an sfanta sarbatoare creștina a Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Traim aceste momente, ca de fiecare data, cu sentimentul ca putem fi mai buni și ca nimic nu se compara cu bucuria de a fi impreuna cu familia și cu toți cei dragi. Sunt momente care ne fac sa…

- Premierul Nicolae Ciuca, mesaj de Craciun: „Sa ne gandim la sanatatea noastra și a celor din jur este, poate, cel mai frumos dar pe care il putem oferi celorlalți” Premierul Nicolae Ciuca, mesaj de Craciun: „Sa ne gandim la sanatatea noastra și a celor din jur este, poate, cel mai frumos dar pe care…

- Andreea Marin a avut parte astazi de o zi speciala. Frumoasa prezentatoare TV a implinit 47 de ani, motiv pentru care a sarbatorit. Aceasta și-a anunțat inca de dimineața ca nu a pregatit nimic deosebit pentru aceasta zi, ci se bucura ca e libera și se poate rasfața.

- Zi de sarbatoare in familia lui Razvan Simion! Puțini știu ca prezentatorul TV de la Neatza cu Razvan și Dani are o sora care este stabilita in Germania. Aceasta iși serbeaza astazi ziua de naștere, iar matinalul de la Antena 1 i-a facut o urare emoționanta.

- O femeie iubitoare de calatorie de 105 ani din SUA și-a sarbatorit urmatoarea zi de naștere și a dezvaluit secretul longevitații sale. Despre acest lucru a anunțat New Jersey Herald. Ann McClain și-a sarbatorit data semnificativa in azilul de batrini din Newton, New Jersey. Sa-și felicite mama cu aceasta…

- Rita Mureșan iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Vedeta a implinit varsta de 49 de ani, motiv pentru care a primit numeroase mesaje de la marea sa comunitate de pe rețelele de socializare. Artista a marturisit ca, din nefericire, nu a putut petrece cu cele doua fiice ale sale, asta deoarece ambele…

- Numarul dozelor administrate a crescut de la o zi la alta și nu doar la maratonul vaccinarii organizat in capitala. Chiar daca unii se imunizeaza doar pentru a obține certificatul sanitar, cu cat vor fi mai mulți cei care primesc serul anti-COVID, cu atat vom fi mai aproape de