- La aproape 34 de ani, Daniel Florea, atacantul Chindiei Targoviște, se simte ca la 20. Spune ca secretul sta in alimentație. Modul actual de viața l-a facut sa scape de repetatele accidentari musculare. - Daniel, care e secretul tau? In aprilie implinești 34 de ani, dar toata lumea te lauda pentru cum…

- Insulina este un medicament care a schimbat soarta acestei lumi. Acum un secol, cine primea diagnosticul de diabet primea sentința la moarte. Spitalele care tratau boala erau dezolante. Moartea, insa, avea sa fie invinsa de oamenii de știința. Inclusiv de extraordinari medici romani.

- Ieri, in cadrul emisiunii Poliția Modei, difuzata la Antena Stars, Razvan Babana, alaturi de Iulia Albu, a dat carțile pe fața atunci cand vine vorba despre Bianca Dragușanu și a marturisit ce parere are, de fapt, despre celebra blondina. Bineințeles, reacția focoasei blondine nu a intarziat sa apara!

- Schimbare incredibila pentru una dintre cele mai cunoscute și populare televiziuni din Romania. Telespectatorii postului TV se vor bucura de o versiune HD a canalului lor favorit. Despre ce televiziune este vorba. Anunțul a fost facut in data de 21 decembrie. Programele favorite ale romanilor se vad,…

- Societatea Naționala Nuclearelectrica vrea sa investeasca 112 milioane de lei, fara TVA, pentru schimbarea destinației constructiilor existente pe amplasamentul Unitatii 5 din cea pentru o centrala nuclearelectrica in cea cu destinația pentru activitați suport utile pe durata de viata a Unitatilor 1…

- In cadrul unei licitații publice, desfașurate in luna noiembrie 2021, ca parte a unei tranzacții in insolvența, lichidatorul judiciar a predat proprietatea hotelurilor Rina Tirol și Rina Vista din Poiana Brașov, catre doi cumparatori diferiți. Valoarea totala a acestei tranzacții a fost de 4.253.505…

- David Popovici a oferit prima reacție dupa ce a caștigat premiul destinat celui mai bun tanar sportiv din Europa.In varsta de 17 ani, inotatorul legitimat la CS Dinamo a fost recompensat cu Premiul Piotr Nurowski și a primit și o bursa de formare in valoare de 15.000 de euro.Potrivit RealitateaSportiva…