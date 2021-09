Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele luni, s-a tot vorbit despre un eventual divorț intre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu, mai ales dupa ce barbatul a fost surprins intrand in casa altei femei. Dupa acest episod, designerul a declarat ca nu divorțeaza de soția lui, in timp ce aceasta s-a abținut de la comentarii, pe motiv…

- Suporterii lui FCSB din Peluza Nord au reacționat dupa meciul favoriților cu UTA, scor 1-1, și declarațiile patronului Gigi Becali, care a spus clar ca va continua sa dicteze toate schimbarile de la nivelul echipei. Fanii au concluzionat ca „unicul dușman al echipei se afla in loja”, in persoana lui…

- Claudia Patrașcanu a marturisit in ultima perioada ca nu mai are niciun sentiment de iubire fața de Gabi Badalau, cel care ii e inca soț. Acum vedeta a lansat o noua piesa care se pare ca are un mesaj cu subințeles special transmis tatalui copiilor ei.

- Yoannes, inca soțul Narcisei Moisa, nu-și mai vede capul de treaba dupa desparțirea de bruneta, in condițiile in care o mulțime de domnișoare l-au asaltat pe rețelele de socializare dupa ce s-a declarat liber și fara obligații. Cu toate acestea, singura domnișoara cu prezența careia nu este de acord…

- Un nou brand de haine face ravagii printre vedetele autohtone. Acest brand i-a innebunit pe maneliști, printre care și Tzanca Uraganu, Bogdan DLP, dar și pe Alex Velea. Iata despre ce brand este vorba. Brandul de haine care i-a innebunit pe Tzanca Uraganu, Bogdan DLP și pe Alex Velea Mai multe vedete…

- Irisha și-ar fi dorit sa fie la Survivor Romania 2021 din aceasta ediție. De altfel, ea urmarește fiecare ediție a emisiunii, dupa ce a parasit competiția din Dominicana. Irisha, mesaj de ultima ora pentru fanii Survivor Romania Aceasta a fost eliminata de la Faimoși in urma cu ceva timp, in urma votului…

- Laura Cosoi, soțul Cosmin și vedetele celor doi, Rita și Vera au plecat zilele acestea in Franța. Vedeta a postat pe contul de socializare imagini de la malul marii și le-a impartașit fanilor gandurile sale. „Suntem in vacanța in Franța, in sud mai exact, la sora lui Cosmin. Ne gandeam ca ar fi interesant…

- De cinci ori l-a chemat in fața notarului și niciodata nu s-a prezentat. In perspectiva Madalinei Miu, absența lui Tzanca Uraganu de la divorț inseamna, de fapt, o dovada subtila de iubire. Și asta nu e tot! Celebrul manelist a vizitat-o in toiul nopții acasa, in timp ce, cel mai probabil, Alina Marymar…