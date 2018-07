Stiri pe aceeasi tema

- Romanca Mihaela Brooks, expert in criminalistica stabilit in Canada, este decisa sa faca lumina in cazul mortii Madalinei Manole. Expertul criminalist sustinea anul trecut ca artista a fost ”drogata” cu Fenobarbital inainte de a inghiti otrava, lucru care i se pare extrem de ciudat. Pe 14 iulie 2010,…

- Catalin Șindila, barbatul care facea Live pe Facebook in timpul accidentului de la Slatioara, in urma caruia soția lui a murit, face noi declarații uimitoare. Barbatul a povestit firul evenimentelor și marturisește ca șoferul nu daduse impresia ca bause alcool. „Nu ne-au acceptat, din cauza fostului…

- S-a aflat cum ii merge din punct de vedere financiare lui Petru Mircea, fostul soț al regretatei artiste Madalina Manole. Petru Mircea a fost casatorit cu regretata artista Madalina Manole , cu care a avut un baiețel, petru Mircea Junior. „Fata cu parul de foc” a muzicii romanești a contrariat pe toata…

- Marian Mexicanu’, unul dintre cei mai apreciați lautari de la noi, vine astazi, de la ora 14.00, in cadrul emisiunii ”Totul pentru dragoste”, prezentata de Mirela Vaida la Antena 1, unde vorbește despre povestea de iubire dintre el și Ana Maria Stoian. Relația dintre Marian Batanași, cunoscut drept…

- Cazul baiatului de noua ani, diagnosticat cu ADHD, care și-a injunghiat mortal bunica a șocat o țara intreaga. Se pare ca batrana nu și-ar fi lasat nepotul sa se joace la calculator și de aici ar fi pornit conflictul. Cancan.ro, site-ul nr 1 din Romania, va prezinta detalii exclusive despre familia…

- Noi dezvaluiri șocante în cazul copilului de 9 ani care și-a ucis bunica. Baiatul provenea dintr-o familie problematica. Chiar tatal micuțului, muzician la Opera de meserie, a fost condamnat in urma cu 6 ani la inchisoare pentru ca și-a agresat un copil

- La cateva ore de la tragedia fara margini petrecuta la aproape 100 de kilometri de Budapesta au aparut noi imagini surprinse de locul accidentului cutremurator. In pozele publicate astazi de presa din Ungaria se poate observa ca microbuzul a fost transformat intr-un ghem de fiare atat in urma impactului,…