- Gheorghita-Daniela Barbu a fost revocata din calitatea de membru al Consiliului de administratie si din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban publicata, miercuri, in Monitorul…

- Adela Cojan a fost numita in functia de membru al Consiliului de Administratie si de presedinte cu rang de secretar de stat al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, potrivit unei decizii a prim-ministrului Ludovic Orban, publicata luni in Monitorul Oficial. Totodata, premierul a dispus…

- Nicolae Cristian Stanica a fost numit in functia de presedinte al Comisiei Nationale pentru Strategie si Prognoza, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. Seful Executivului i-a numit tot luni in functia de consilier…

- Cristian Tudor Bacanu a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Justitiei, printr-o decizie a premierului Ludovic Orban, publicata vineri in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie a sefului Executivului, Cristina-Daria Buzasu-Enache a fost numita in functia de consilier…

- Totodata, Nelu Barbu a fost eliberat din functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului (purtator de cuvant al Guvernului) printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata, tot marti, in Monitorul Oficial.In februarie 2018, Nelu Barbu a fost numit consilier…

- Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Executivului, a fost numit consul general al Romaniei la Shanghai printr-o hotarare aprobata de Guvern in sedinta de luni, au confirmat, pentru AGERPRES, surse oficiale. Decizia urmeaza sa fie publicata in Monitorul Oficial. In februarie 2018,…

- Guvernul a aprobat vineri, printr-o hotarare, alocarea de ajutoare de urgenta, in suma totala de 122.000 de lei, familiilor victimelor accidentului rutier produs la sfarsitul saptamanii trecute in judetul Ialomita, a informat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. El a precizat…

- Premierul Viorica Dancila a numit-o pe fosta judecatoare CCR Maya Teodoroiu in functia de agent guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), potrivit unei decizii a sefului Executivului publicata in Monitorul Oficial.