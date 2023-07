Stiri pe aceeasi tema

- Toate cele șase persoane aflate la bordul unui avion de mici dimensiuni au murit cand aeronava s-a prabușit și a ars pe un camp din apropierea unui aeroport de langa Los Angeles, sambata, au anunțat autoritațile locale și federale.

- Dungile misterioase de pe fața președintelui american, Joe Biden, au aprins imaginația internauților. Intr-o postare pe Twitter in care liderul american apare cu urme vizibile pe fața au aparut o mulțime de comentarii ironice. Casa Alba a explicat originea semnelor.

- O romanca a intrebat pe un grup destinat turiștilor din Thassos, Grecia, daca poate achiziționa lapte pentru copil din supermarketurile din regiune. Reacțiile utilizatorilor online au fost foarte colorate. Nimeni nu se aștepta la un astfel de val de comentarii. Toata lumea s-a amuzat. Se gasește lapte…

- Cei patru copii, in varsta de 13, 9, 4 si un an, disparuti in jungla amazoniana din Columbia de la prabusirea, pe 1 mai, a unui mic avion cu care calatoreau, au fost gasiti in viata, a anuntat vineri presedintele Gustavo Petro, noteaza AFP, preluat de Agerpres. „O bucurie pentru toata tara! Cei patru…

- Catalin Cirjan (20 de ani), mijlocaș aflat sub contract cu Arsenal, se pregatește la baza din Berceni a celor de la FCSB. Catalin Cirjan, mijlocașul dorit de Adrian Mutu la Rapid, se afla zilele acestea in Romania. Se pregatește la baza din Berceni alaturi de Ovidiu Kurti, kinetoterapeutul celor de…

- Planul elaborat de evadare al unui multimilionar a fost dejucat de autoritați, dupa o investigație ce a durat doua luni. Strategia sa implica un avion privat, un iaht, diverse vehicule și un castel francez.