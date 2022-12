Stiri pe aceeasi tema

- Madalina Ghenea a ajuns de urgența la tribunal! Fanii modelului au ramas fara reacție atunci cand au auzit noile vești. Starul internațional s-a prezentat imediat in fața judecatorilor din cauza unor datorii. Ce se intampla in cazul vedetei? Primul termen va avea loc saptamana viitoare. Nimeni nu și-ar…

- Simona Halep este una dintre cele mai bune jucatoare de tenis de la noi. Cunoscuta la nivel internațional, fostul lider mondial a fost acuzat de dopaj la ultimul control US Open. Testata pozitiv la o substanța interzisa in randul sportivilor, aceasta a trebuit sa iși dovedeasca nevinovația pana in proces.…

- Procesul deschis de Andreea Balan impotriva fostului partener a inceput cu stangul: judecatorii de la Tribunalul București au ajuns la concluzia ca dosarul este de competența colegilor de la Judecatoria Sectorului 3, așa ca au transferat dosarul.

- Doua staruri internaționale au ales sa iși spuna ,adio’ dupa o poveste de dragoste superba. Fanii celor doi au ramas fara cuvinte cand au aflat noile vești. Din pacate, relația lor s-a terminat dupa 7 ani de iubire. Aceștia au format unul din cele mai apreciate cupluri din showbiz inca din 2015. Gurile…

- Fanii lui Harry Potter au fost puternic marcați la vestea ca Robbie Coltrane a decedat. Actorul care l-a interpretat pe Hagrid in cele opt filme din povestea imaginata de J.K. Rowling a decedat la 14 octombrie 2022 intr-un spital din Larbert, Scoția. Presa a scris ca britanicul in varsta de 72 de ani…

- Duelul foștilor colegi de partid s-a lasat cu caștig de partea fostului premier PSD. Marian Vanghelie este obligat de instanța sa-i plateasca lui Victor Ponta 10.000 de euro. Totul a plecat de la o declarație facuta de fostul primar al Sectorului 5 la adresa lui Ponta. Decizia nu este definitiva. Este…

- In județul Dolj, inclusiv in municipiul Craiova, se remarca o dezvoltare imobiliara, dar aprobarile legale necesare sunt, uneori, destul de firave. Un caz controversat este legat de o cladire cu valoare istorica, de pe strada Sfinții Apostoli, care a fost demolata. Presa din Oltenia avertizeaza ca demolarea…