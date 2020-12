Stiri pe aceeasi tema

- Modul in care se face curațenie in Timișoara, cu nenumarate firme care se suprapun ca și domeniu de activitate, dar care nu acționeaza coordonat, duce la un haos, iar sistemul va trebui schimbat, e de parere primarul Timișoarei. In aceasta perioada se lucreaza la un experiment in cadrul caruia toate…

- Madalina Ghenea are o relație cu Nicolo Zaniolo, fotbalist la AS Roma care este cu 12 ani mai tanar decat modelul roman, noteaza Gazeta Sporturilor. Aflat in recuperare, dupa o noua operație suferita la genunchi, puștiul minune de la AS Roma este mult mai ocupat in viața amoroasa decat pe teren. ”Dupa…

- E 1 octombrie, a 274-a zi din an. Mai sunt 91 de zile pana la sfarșitul anului. Pe 1 octombrie, cu 145 de ani in urma, Ion Creanga a debutat in „Convorbiri literare" cu "Soacra cu trei nurori”. In 1908, pe 1 octombrie, Henry Ford a inceput comercializarea primului automobil de serie, denumit "Model…