Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Marcel Ciolacu l-a atacat luni pe președintele Romaniei, Klaus Iohannis, acuzandu-l de dubla masura. Reacția vine in contextul in care președintele Iohannis susține organizarea alegerilor parlamentare, in contextul in care ministrul Educației a anunțat suspendarea cursurilor in București…

- Marcel Ciolacu il critica pe Klaus Iohannis. „Trist președinte, jalnic profesor!”, spune președintele PSD despre șeful statului. Ciolacu critica atitudinea lui Iohannis cu privire la inceperea școlii și declarația acestuia despre elevii care se obișnuiesc repede cu „lucrurile mai puțin placute”. Ciolacu…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat la Digi24 reacția peședintelui Klaus Iohannis dupa racolarea de catre PNL a unor parlamentari și lideri locali social-democrați inainte de alegerile prezidențiale din 27 septembrie și de moțiunea de cenzura depusa de PSD care nici nu a mai ajuns la vot.…

- Fostul sef al filialei Timis a PSD, Sorin Grindeanu a (re)intrat in partidul pe care il parasise, silit de imprejurari, dupa congresul extraordinar al partidului, desfasurat sambata. Si o face pe cai mari, direct pe postul de prim-vicepresedinte al partidului, ca parte a echipei lui Marcel Ciolacu.…

- ALEGERI LOCALE 2020. "Poate acum vor pricepe cu toții, daca de la mine nu a fost indeajuns de clara poziția, pana și cei care zilele trecute se faceau ca nu ințeleg de ce atac cu inverșunare mizeria traseismului vor putea medita la aceasta chestiune. Urata politichie mai avem, nu cred ca mai exista…

- ​Febra achizițiilor facute de liberali din tabara PSD nu este vazuta cu ochi buni de președintele Klaus Iohannis, șeful statului precizând ca a fost întotdeauna împotriva traseismului politic și nu și-a schimbat opinia. „Va spun franc. ​Nu vad cu ochi buni aceste racolari.…

- "Scenarii pentru copii, certitudini pentru pedofili! Iohannis și Guvernul Sau nu sunt in stare sa le spuna concret parinților cum vor invața copiii lor in acest an școlar. Ii amețesc insa cu scenarii. Puterea liberala nu are soluții clare pentru inceperea școlii, iar dovezile sunt faptul…

- Vicepreședintele PNL Sector 5 și candidatul dreptei la alegerile locale pe 2020 la primaria acestui Sector anunța ca se retrage din cursa electorala și pentru a ma putea apara public de acuzațiile mincinoase lansate la adresa mea de liderii USR-Plus”, anunțand ca pana in prezent a tacut spre binele…