- In ediția din aceasta seara, Madalina și soția lui Nosfe au avut cateva discuții aprinse, in timp ce pregateau preparatele pentru primul battle de azi. Totul ar fi pornit de la o indicație pe care soția lui Nosfe a primit-o de la chef Catalin Scalatescu.

- In ediția din aceasta seara, 31 octombrie, Nosfe a "revenit" pe micile ecrane alaturi de soția lui Madalina Crețan, asta dupa ce chef Catalin Scarlatescu a folosit amuleta pentru a aduce patru concurenți in show-ul culinar de la Antena 1. La șase luni de la filmari, prezentatoarea TV, dar și jurații…

- In ediția din aceasta seara, 31 octombrie, chef Catalin Scarlatescu a folosit amuleta și a adus in competiție patru concurenți noi. Toți au fost șocați de alegerea juratului de la Chefi la cuțite. Iata care sunt concurenții care s-au reintors in show-ul culinar!

- Brigitta Gheorghe este concurenta care l-a luat prin surprindere pe chef Catalin Scarlatescu cu o ipostaza neașteptata in bucataria sezonului 10 Chefi la cuțite. Hai sa vezi cum a fost surprinsa concurenta in timp ce facea chipsuri.

- In ediția din aceasta seara, de la Chefi la cuțite, 17 octombrie, 60 de concurenți au intrat in cea de-a doua proba a bootcamp-ului, iar adrenalina, dar și tensiunile s-au simțit in cadrul emisiunii. Nosfe și soția lui, Madalina Crețan, au impresionat jurații cu preparatul lor. Iata ultimele imagini…

- Britanica Jessica Alves, candva barbat, s-a dovedit cea mai extravaganta concurenta din platoul ”Chefi la cuțite” de la inceputurile emisiunii. Show-ul culinar de la Antena 1 a fost de-a dreptul condimentat aseara, de un transeexual celebru la nivel mondial, candva cunoscut drept ”Papușa umana Ken”…

- Maria Florina Stan a venit in sezonul 10 din Chefi la cuțite pentru a-l cunoaște personal pe chef Catalin Scarlatescu, fiind o fana infocata a acestuia. Concurenta a dezvaluit ca il admira foarte mult pe juratul show-ului culinar și ca iși dorește o poza cu acesta.

- Doina Teodoru i-a facut o surpriza iubitului ei, Catatlin Scarlaescu și s-a prezentat ca și concurenta la Chefi la Cuțite, emisiunea pe care acesta o jurizeaza. Cu un simț al umorului innascut, Doina l-a luat la roast pe iubitul ei, in stilul caracteristic.