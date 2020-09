Stiri pe aceeasi tema

- Doi dintre cei mai promitatori artisti scandinavi, SVEA (Suedia) si Alexander Oscar (Danemarca) isi reunesc fortele pentru un nou single impreuna “Need To Know”, un duet modern despre prietenie. Cei doi au mai colaborat inainte pentru single-ul “Complicated”, ce a primit discul de platina in Danemarca…

- Dani Mocanu colaboreaza din nou cu Costi Ionița și lanseaza „Fragolina”, un single cu versuri in italiana și cu un vibe fresh. Compusa de catre Costi Ionița alaturi de Dani Mocanu, „Fragolina” este o piesa despre o iubire sincera și pasionala, ce iți trezește fluturii din stomac. Single-ul este o dedicație…

- LORA s-a intors in urma cu o luna din Bali și nu a revenit cu mana goala. Ne-a adus in dar o mica parte din frumoasa și revelatoarea experiența petrecuta acolo timp de patru luni ș jumatate, in videoclipul piesei “O rana”. Melodia “O rana” este produsa in studioul Nomad Music și a fost compusa de catre…

- Dupa ce a cucerit piața din Romania cu remake-ul piesei “All Around the World” (La La La), R3HAB, faimosul producator olandez, revine cu un nou single, in colaborare cu GATTUSO. Cei doi și-au unit forțele și impreuna au lansat “Creep”, un cover oficial al nemuritorului single semnat Radiohead. Remake-ul…

- Carla Fernandez lanseaza “Entera”, in colaborare cu starul american Matt Hunter, cu ritmuri care iti vor incalzi inima si-ti vor pregati pasii catre ringul de dans. Carla Fernandes prezinta noul ei super single “Entera”. La scurt timp dupa ce a cucerit publicul cu track-ul “Por Que”, anteriorul single…

- Romanita lanseaza single-ul “Carusel”, in care puncteaza un mesaj puternic, ca iubirea nu e carusel si nu se invarte dupa un el. “Am ales sa lansez *Carusel*, acum, in mijlocul verii, fara nicio ocazie speciala si fara sa fie legat de niciun eveniment dedicat femeilor. De ce? Pentru ca uneori am senzatia…

- Guvernul britanic si-a prezentat planurile dupa iesirea efectiva a Regatului Unit din Uniunea Europeana, la sfarsitul anului, intr-un document de 206 pagini care acopera toate aspectele comertului cu Uniunea, pentru a le permite intreprinderilor si privatilor sa se pregateasca, indiferent daca incheie…