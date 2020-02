Stiri pe aceeasi tema

- Pe frumoasa Madalina Bellariu Ion o puteți vedea jucand in Sezonul 2 din Sacrificiul. Protagosnista serialului de pe Antena 1 a fost in trecut desemnata „Regina Piteștiului”, titlu care putea sa-i fie suflat de o alta bruneta focoasa.

- Madalina Bellariu a jucat alaturi de Jude Law in producția The Young Pope. In prezent, actrița se imparte intre Marea Britanie, America, Italia și Romania pentru a lucra la mai multe proiecte in film și seriale TV.

- Jimmy Dub si frumoasa lui sotie Monica sunt cei mai fericiti parinti din lume, de cand in viata lor a aparut minunatia numita Celine. Invitat la "Rai da' buni", artistul a povestit despre cum va arata botezul micutei si ce nas celebru va avea.

- Actrita Madalina Bellariu, care a jucat si alaturi de Jude Law in productia HBO „The Young Pope“, va face parte din distributia celui de-al doilea sezon al serialului „Sacrificul“, de la Antena 1.

- Noul sezon al serialului produs de Ruxandra Ion, intitulat „Sacrificiul: Alegerea”, va reveni din februarie la Antena 1 cu multe noutați, mai ales privind distribuția. Echipei de filmare li se va alatura și superba Madalina Bellariu Ion (28 de ani), care va fi o tanara indragostita de dans, informeaza…

- Actrita din Romania care l-a ispitit pe Jude Law in “The Young Pope” Madalina Bellariu Ion este una din romancele care a reusit sa devina celebra peste hotare, iar asta gratie frumusetii sale incontestabile si a talentului actoricesc. A jucat in filme in Italia si la Bollywood, dar de departe cea mai…

- Doi tineri interpreti de muzica populara, Claudia Olariu și Dumitru Stroie, au devenit sot si sotie dupa doar doua luni de relatie. Dumnezeu i-a adus impreuna si a facut in asa fel sa se cunoasca, sa se intalneasca si sa fie amandoi in locul potrivit, la momentul potrivit. Click! iți spune emoționanta…

- A fost un maraton de audieri intr-o sala de judecata de la parterul Tribunalului Botoșani, in dimineața zilei de 19 noiembrie 2019. Nu mai puțin de zece martori au primit citație pentru a fi ascultați de instanța intr-un dosar de luare de mita.