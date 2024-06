Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul Edward Iordanescu a declarat, luni, dupa victoria Romaniei cu 3-0 in meciul cu Ucraina, ca „baieții au fost fabuloși” și „au dat multe borne peste cap”. E meritul lor total si le sunt recunoscator”, a mai afirmat Iordanescu, dupa meciului fabulos al naționalei la Campionatul European de…

- Selectionata Italiei, campioana continentala en titre, a invins echipa Albaniei cu scorul de 2-1 (2-1), sambata seara, pe BVB Stadion din Dortmund, intr-un meci din Grupa B a Campionatului European de fotbal - EURO 2024, din Germania.

- Coordonatorul campaniei PNL la alegerile locale, deputatul Florin Roman, susține ca PSD a lansat intoxicari in piața susținand ca PNL a obținut rezultate slabe. Florin Roman le amintește celor de la PSD ca liberalii au victorii in ”fiefuri roșii” și au recaștigat primarii care au ”fugit la PSD”.

- Emanuel Spataru, candidatul Partidului Social Democrat pentru Primaria Razvad și primar in funcție, obține un nou mandat in administrația locala printr-un scor zdrobitor de aproximativ 87% din voturi. La Razvad prezența la vot a fost de 54,86%, respectiv 4 069 de persoane s-au prezentat la secțiile…

- Partidul de guvernamant din Serbia a invins duminica opozitia in scrutinul pentru consiliul municipal din Belgrad si la alegerile locale partiale din intreaga tara, marcate de altercatii intre sustinatorii opozitiei si cei ai presedintelui populist Aleksandar Vucic, relateaza Reuters.

- Tinerii din echipele de tineret ale partidelor din Blocul politic „Victorie” au protestat in fața Ambasadei SUA din Chișinau, in contextul vizitei lui Antony Blinken in țara noastra. Aceștia au scandat ca Republica Moldova nu are nevoie de NATO și ca influența americana asupra țarii trebuie eliminata.

- Liderul blocului politic „Victorie”, Ilan Șor, a avut la sfarșitul saptamanii o intalnire cu activiștii la Moscova, unde au discutat despre lansarea unei campanii numita „Stop UE”, despre desfașurarea Festivalului Prieteniei intre Popoare in Gagauzia, Taraclia, Balți, Orhei, și situația politica din…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Bogdan Lobont, a declarat, duminica seara, in conferinta de presa de dupa meciul cu FCSB, castigat cu 2-0, ca se bucura foarte mult ca formatia sa incheie sezonul cu o victorie, singura din play-off de altfel. „Fotbalul e ciudat si imprevizibil… Voluntari ne-a…