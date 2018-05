Stiri pe aceeasi tema

- Madalina, tanara cu care Kamara a avut o relatie pana de curand, face dezvaluiri dureroase. Chiar daca s-au despartit, tanara si-ar dori sa se impace. Ea vrea sa fie din nou impreuna cu el, motiv pentru care a mers recent sa cumpere o perna pe care a scris apoi numele lui.

- Divorțul lui Kamara s-a bucurat nu doar de audiența la TV, ci și de caștiguri frumoase in conturile protagoniștilor. Artistul a intrat in ”ecuație” puțin mai tarziu, dupa ce i s-au satisfacut toate pretențiile financiare. Kamara este cunoscut drept o persoana discreta, mai ales cand vine vorba despre…

- Dupa ce a ramas și fara soție, și fara iubita Madalina, Kamara a luat decizia de a face o mare schimbare in viața lui. Cantarețul a renunțat la ambele femei din viața lui și nu vede o urma de impacare cu niciuna dintre ele.

- Madalina, tanara alaturi de care Kamara a petrecut mai bine de o luna in aceeasi casa, a spus adevarul despre despartirea lor. Dupa ce el a fost la TV alaturi de Oana, inca sotia lui, Madalina si-a dat seama ca intre ei mai exista sentimente.

- Kamara s-a decis sa rupa tacerea in legatura cu despartirea de sotia lui, Oana, cu care are si un baietel. Artistul a marturisit ca relatia lui cu “amanta“ Madalina nu are nici o legatura cu separarea lui, de mai bine de sase luni nu mai are nici o treaba cu sotia lui.

- Kamara a vorbit despre relatia pe care o are in prezent. Artistul a marturisit ca urmeaza sa divorteze si ca vrea sa vada cum va decurge relatia cu noua sa iubita. De asemenea, Kamara a povestit ca a incercat sa mai aiba si alte relatii inainte de a fi cu Madalina, insa nu i-au reusit, iar ruptura dintre…