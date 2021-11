Stiri pe aceeasi tema

- Știința Bacau- Dinamo București (sambata, ora 17.00, Sala Sporturilor/ fara spectatori) Prim divizionara de volei feminin Știința Bacau revine acasa. Și o face dupa o deplasare la Voluntari, unde mai degraba a pierdut doua puncte decat sa fi caștigat unul. In ciuda dificultaților de lot, studentele…

- Aflata intr-un impas sportiv și economic, prim-divizionara de volei feminin Știința Bacau a fost nevoita sa-și redimensioneze obiectivele. Prin urmare, gruparea antrenata de Florin Grapa aduna puncte pentru supraviețuirea in A1: trei cu Universitatea Cluj, unul (dar puteau fi chiar trei) la Voluntari…

- Invinsa miercuri, cu 3-0 (15, 17, 15) in Cupa Romaniei, echipa bacauana incearca sa obțina mai mult in revanșa de sambata, din campionat, programata tot pe terenul ilfovencelor In decurs de trei zile, CSO Voluntari și Știința Bacau se intalnesc de doua ori. Au facut-o deja in Cupa Romaniei, miercuri…

- Treaba nemțeasca. Spuneți drept, de cate ori nu ați rostit aceasta expresie pentru a defini un lucru bine facut? Poate nu la fel de des precum „Țais”, echivalentul fonetic al lui „Zeiss”, dar, oricum, ideea era/ este aceeași. „Romania lucrului bine facut” are tot atata legatura cu o treaba nemțeasca…

- Sambata, in prima etapa de campionat a Diviziei A1 la volei feminin, Știința Bacau a fost invinsa cu 3-0 (15, 19, 11) in deplasare de Dacia Mioveni. Gazdele, cu slovaca Romana Kriskova in postura de principala realizatoare (16 puncte) au controlat intalnirea cu o formație bacauana in al carei lot se…

- Cu un lot șubrezit, Știința Bacau va incepe sezonul sambata, la Mioveni Ani de zile s-au batut pentru primele patru locuri ale Diviziei A1. Sezonul acesta, in schimb, voleibalistelei Științei Bacau se vor lupta pentru evitarea ultimelor patru locuri. Obiectivul, supraviețuirea in prima liga, e clar.…

- Bazandu-se preponderent pe jucatoare foarte tinere (excepție fac doar Faleș, Lupa, Cojocaru și Ciucu), gruparea antrenata de Florin Grapa abordeaza noul sezon avand ca obiectiv salvarea de la retrogradare La sfarșitul acestei saptamani va debuta ediția 2021-2022 a Diviziei A1 la volei feminin. Pentru…

