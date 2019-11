Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a semnat, joi, decizia de revocare a lui Madalin Voicu din funcția de secretar de stat la Ministerul Culturii, hotararea urmand a fi publicata in Monitorul Oficial, potrivit unui anunț al Executivului.Deputatul USR Iulian Bulai, membru al Comisiei de Cultura din Parlament,…

- Florian-Emil Dumitru a fost numit de premierul Ludovic Orban secretar de stat la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Decizia semnata de premier a fost publicata joi in Monitorul Oficial. Florian-Emil Dumitru este membru in cadrul Federatiei Nationale Pro Agro si director…

- De asemenea, Orban a semnat incetarea calitații de consilier onorific al vicepremierului pentru parteneriate strategice, Mihnea Nastase, fiul lui Adrian Nastase. "Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii, Ionel Danca se numește in funcția de șef al Cancelariei Prim-Ministrului,…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a afirmat vineri ca banii pe care i-a castigat au fost "intotdeauna" din relatii cu firme private. "Intotdeauna, banii pe care i-am castigat, i-am castigat in relatii cu firme private", a afirmat Orban, la sediul central al PNL, ca raspuns la o intrebare…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind trecerea in rezerva a generalului - cu patru stele Nicolae Ciuca din Ministerul Apararii Nationale. Premierul desemnat Ludovic Orban a anuntat, pe 24 octombrie, componenta noului Cabinet, generalul Nicolae-Ionel Ciuca fiind propus…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat astazi pe liderul PNL, Ludovic Orban in functia de premier al Romaniei. Potrivit Constitutiei, candidatul pentru functia de prim ministru va cere in termen de 10 zile de la desemnare votul de incredere al Parlamentului. Membrii legislativului ar urma sa se pronunte…

- Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Executivului, a fost numit consul general al Romaniei la Shanghai printr-o hotarare aprobata de Guvern in sedinta de luni, au confirmat, pentru AGERPRES, surse oficiale. Decizia urmeaza sa fie publicata in Monitorul Oficial. In februarie 2018,…

- PSD il va sustine pentru functia de presedinte al Senatului pe Teodor Melescanu, a anuntat, luni, premierul Viorica Dancila. "Noi il sustinem pe domnul Teodor Melescanu. (...) Sunt multe optiuni, s-a votat si il sustinem pe domnul Teodor Melescanu", a spus Dancila dupa sedinta grupului…