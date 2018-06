Madalin Ionescu, viata dupa WOWbiz. Si-a lansat televiziune online, de acasa! Madalin Ionescu a prezentat ani la rand emisiunea WOWbiz, la Kanal D. In urma cu un an, el a decis insa sa renunte la acest proiect pentru a se dedica vietii de familie, sotia lui, Cristina Siscanu, aducand pe lume o fetita. A trecut un an de atunci, insa el nu a mai revenit la Kanal D, asa cum multi se asteptau. Pasiunea pentru televiziune l-a impins insa sa gandeasca un proiect independent. Nu a mai semnat cu alt post TV, ci a decis sa modereze emisiuni transmise pe internet din sufrageria casei sale. In cateva minute…