Stiri pe aceeasi tema

- Sambata (14 aprilie) a fost o zi incarcata cu emoții pentru Gabriela Cristea și Tavi Clonda. Slujba de creștinare a fetiței lor, Bella Victoria Margot, a avut loc la o biserica din apropierea casei lor din Corbeanca. Fetița a avut patru nași, cuplul format din Cristina Șișcanu și Madalin Ionescu, dar…

- Sambata (14 aprilie) a fost o zi incarcata cu emoții pentru Gabriela Cristea și Tavi Clonda. Slujba de creștinare a fetiței lor, Bella Victoria Margot, a avut loc la o biserica din apropierea casei lor din Corbeanca. Fetița a avut patru nași, cuplul format din Cristina Șișcanu și Madalin Ionescu, dar…

- Ceremonia botezului a avut loc intr-o biserica din Corbeanca, Evenimentul a fost unul restrans dar bine pazit de bodyguarzi. Mamica nu a dorit ca fetita sa fie bagata in cristelnita ci doar stropita cu apa sfintita. Nasii au fost Madalin Ionescu si Cristina Siscanu dar si sora lui Tavi Clonda si…

- Cristina Șișcanu a facut senzație la botezul fetiței Gabrielei Cristea, sambata (14 aprilie). Nașica s-a imbracat intr-o rochie mulata, de culoare roșie, care i-a evidențiat silueta. Soția lui Madalin Ionescu a fost in centru atenției de cand a ajuns la biserica unde are loc creștinarea micuței Bella…

- Ștefania, fiica prezentatoului de televiziune Madalin Ionescu, este o tanara foarte atragatoare, care i-a cucerit pe toți cu frumusețea ei. Madalin Ionescu, care in vara anului trecut a decis sa iasa din lumea televiziunii , formeaza in prezent o familie cu jurnalista Cristina Șișcanu, impreuna cu care…

- Madalin Ionescu a stat pentru prima oara timp de 7 zile desparțit de soția lui, Cristina Șișcanu. Fostul prezentator TV a urmat o clinica de detoxifiere in Turcia, iar soția lui, Cristina Șișcanu, a marturisit ca s-a simțit extraordinar. “S-a simtit minunat, a venit zen! A mers cu fratele lui, au stat…

- Cristina Șișcanu a slabit uimitor in ultima perioada. Prietenii de pe rețelele de socializare ai soției lui Madalin Ionescu au felicitat-o și au intrebat-o daca a ținut un regim personalizat. „Buna. Ai ținut un regim personalizat Carmenfit? Sau ai facut doar sport cu Carmen? Felicitari, arați foarte…

- Cristina Șișcanu a devenit mamica in urma cu 10 luni, cand a adus-o pe lume pe Petra. Soțiia lui Madalin Ionescu a luat in greutate pe durata sarcinii, insa acum are toate motivele sa fie mandra. Pentru ca a slabit peste 20 de kilograme dupa ce a nascut. “Am slabit, da. Era și firesc, deja […] The post…