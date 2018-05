Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Lis a fost externat pe 8 mai, dupa ce suferise un accident vascular cerebral. Oana Lis a povestit clipele grele prin care a trecut și ca este bucuroasa ca fostul edil al Capitalei nu a paralizat. Tot ea a mai spus ca, in ciuda faptului ca a fost externat, situația medicala a lui Lis […] The post…

- Astazi, Cristina Șișcanu și soțul ei au rupt turta fiicei lor. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar).Petrecerea fastuoasa are loc la un restaurant de cinci stele, situat in afara Bucureștiului. Sarbatorita, parinții, dar și invitații au respectat un dress code. De…

- Sambata (14 aprilie) a fost o zi incarcata cu emoții pentru Gabriela Cristea și Tavi Clonda. Slujba de creștinare a fetiței lor, Bella Victoria Margot, a avut loc la o biserica din apropierea casei lor din Corbeanca. Fetița a avut patru nași, cuplul format din Cristina Șișcanu și Madalin Ionescu, dar…

- Cristina Șișcanu a facut senzație la botezul fetiței Gabrielei Cristea, sambata (14 aprilie). Nașica s-a imbracat intr-o rochie mulata, de culoare roșie, care i-a evidențiat silueta. Soția lui Madalin Ionescu a fost in centru atenției de cand a ajuns la biserica unde are loc creștinarea micuței Bella…

- Madalin Ionescu a stat pentru prima oara timp de 7 zile desparțit de soția lui, Cristina Șișcanu. Fostul prezentator TV a urmat o clinica de detoxifiere in Turcia, iar soția lui, Cristina Șișcanu, a marturisit ca s-a simțit extraordinar. “S-a simtit minunat, a venit zen! A mers cu fratele lui, au stat…

- Cristina Șișcanu a slabit uimitor in ultima perioada. Prietenii de pe rețelele de socializare ai soției lui Madalin Ionescu au felicitat-o și au intrebat-o daca a ținut un regim personalizat. „Buna. Ai ținut un regim personalizat Carmenfit? Sau ai facut doar sport cu Carmen? Felicitari, arați foarte…

- Andrei Gheorghe a murit la 56 de ani, luni (19 martie) Realizatorul radio-TV a fost gasit mort in baie. Descoperirea a fost facuta de administrator, la cerința fostei sale soții, care nu mai dadea de el. Omul de radio a fost gasit cu fața in jos, in locuința sa din Pipera. Barbatul ar fi murit […] The…

- Cristina Șișcanu a devenit mamica in urma cu 10 luni, cand a adus-o pe lume pe Petra. Soțiia lui Madalin Ionescu a luat in greutate pe durata sarcinii, insa acum are toate motivele sa fie mandra. Pentru ca a slabit peste 20 de kilograme dupa ce a nascut. “Am slabit, da. Era și firesc, deja […] The post…