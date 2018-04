Stiri pe aceeasi tema

- Stefan Banica Jr. a ajuns in stare grava la Spitalul Floreasca din Capitala, dupa ce a acuzat dureri abdominale insuportabile.(CITEȘTE ȘI: MOMENTE GRELE IN FAMILIA LAVINIA PIRVA – STEFAN BANICA JR..) Ștefan Banica Jr., artistul in varsta de 50 de ani, a fost internat luni de dimineața la sectia de chirurgie…

- Internat in spital cu dureri abdominale acute, Stefan Banica Jr a ajuns...la cutit. Din informatiile obtinute de STIRIPESURSE.RO, in urma cu scurt timp, artistul a fost dus in sala de operatie, dupa ce a fost diagnosticat cu apendicita. Citeste si: Fostul procuror sef al DNA DESFIINTEAZA protocolul…

- Celebrul cantaret, compozitor si actor, Stefan Banica Jr. a fost internat luni la sectia de chirurgie a Spitalului Floreasca din Bucuresti. Motivul este unul destul de ingrijorator. Artistul a acuzat dureri...

- Fostul prezentator de televiziune Madalin Ionescu a fost dintotdeauna o fire rebela. Despre perioadele lui de cautare și de rebeliune, Madalin Ionescu facea marturisiri de suflet. Madalin Ionescu, care este casatorit cu jurnalista Cristina Șișcanu , a realizat și a prezentat numeroase emisiuni de televiziune.…

- Autoritațile au declanșat alerta pe Aeroportul Otopeni! Și asta dupa ce piloții unui avion plin cu pasageri a cerut sa aterizeze de urgența. Aeronava efectua zborul #EY160 pe ruta Dallas – Abu Dhabi insa a fost redirecționata la București, dupa ce un pasager in varsta de 68 de ani a suferit un atac…

- Nati Meir, fostul candidat la Președinția Romaniei, a fost internat, de urgența, la un centru medical din Israel, dupa ce a suferit un atac cerebral, informeaza Cancan.ro.Ex-parlamentarul a ajuns pe mainile medicilor dupa ce a suferit un atac cerebral, urmat de o semipareza pe partea stanga.…

- Vești triste pentru rudele, prietenii și fanii actorului de comedie Jan Paler. Acesta a fost internat de urgenta de medicii din Ploiești, dupa ce acesta a ajuns la spitalul de acolo. Unii dintre apropiați au facut dezvaluiri despre starea de sanatate a artistului sub protecția anonimatului. Jean Paler…

- Exatlon 20 februarie: Competiția din Republica Dominicana devine din ce in ce mai dura, iar accidentarile au loc pe banda rulanta.„Faimoșii” par sa aiba și ghinion. Ion Oncescu a plecat definitiv acasa, urmand sfatul medicilor, Andrei Stoica a ajuns și el la doctor și merge in carje. Acum, a venit randul…