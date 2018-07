Madalin Ionescu a facut dezvaluiri despre viața amoroasa la debutul relației cu soția lui, Cristina Șișcanu. Prezentatorul emisiunii „Madalin Ionescu Show”, gazduit de pagina de Facebook a acestuia, a povestit ca in primul an „s-a iubit” zilnic cu Cristina și ca ar fi putut sa intre lejer intr-o carte a recordurilor in amor, daca aceasta […] The post Madalin Ionescu, dezvaluiri picante despre viața sexuala: ”In primul an nu a fost zi sa nu ne iubim“ appeared first on Cancan.ro .