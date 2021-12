Stiri pe aceeasi tema

- Florin Piersic, cel mai iubit apreciat actor al Romaniei, și Dan Negru, cel mai cunoscut prezentator, sunt departe de Romania. Cei doi se afla in Dubai, acolo unde pregatesc un nou proiect. Dupa munca și rasplata, cei doi s-au fotografiat pe o celebra plaja, relaxandu-se in apa. In urma cu cateva zile,…

- Zi de sarbatoare in familia Cristinei Șișcanu și a lui Madalin Ionescu. Fiul vedetei, Filip, iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Acesta a implinit frumoasa varsta de 18 ani. Iata ce mesaj emoționant i-a transmis Cristina Șișcanu!

- Cristina Șișcanu și Madalin Ionescu au o relație frumoasa de mulți ani, iar de cand in viața lor a aparut micuța Petra, cei doi nu mai impart același pat. Soția fostului prezentator TV a filmat-o pe fiica sa in timp ce o ruga sa o lase sa doarma cu tatal ei.De cand in viața lor a aparut Petra totul…

- Radu Valcan și Adela Popescu sunt impreuna de ani buni, iar amandoi au reușit sa-și construiasca o familie așa cum au visat mereu. Parinți a trei copii, cei doi soți nu uita de momentele romantice in doi, așa ca prezentatorul TV de la Antena 1 i-a facut o surpriza de zile mari partenerei de viața, iar…

- Cristina Șișcanu și-a retras fetița de la gradinița de aproximativ doua saptamani. Soția lui Madalin Ionescu a explicat motivul care a stat la baza deciziei sale și crede ca a facut cea mai buna alegere. Cristina Șișcanu și Madalin Ionescu au luat decizia de a o retrage momentan pe fetița lor de la…

- De aproximativ doua saptamani se tot vorbește de faptul ca Madalin Ionescu și Cristina Șișcanu nu ar mai forma un cuplu și ca ar urma sa divorțeze in viitorul apropiat. Așadar, s-a tot speculat ca lucrurile au cam inceput sa scarțaie in mariajul lor, așa ca Cristina Șișcanu a rabufnit și a spus adevarul…

- Cristina Șișcanu și Madalin Ionescu sunt casatoriți din 2011 și au impreuna o fetița. Deși de-alungul timpului relația lor nu a fost lipsita de mici tensiuni, cei doi nu au ajuns niciodata in pragul divorțului. Cu toate astea, recent s-a spus ca aceștia sunt la un pas de desparțire. Cristina a lamurit…

- Madalin Ionescu și Cristina Șișcanu formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Chiar daca in familia lor au existat discuții, cei doi nu și-au pus problema unui divorț. Intrebat de fani daca s-a gandit vreodata sa se desparta de Cristina, fostul prezentator TV a raspuns sincer. „Au existat…